Ереван, 23 февраля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Ереван ожидает действенных шагов Баку по разблокированию Лачинского коридора, ведущего в Нагорный Карабах, после решения Международного суда ООН. Об этом 23 февраля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совещании.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Он сообщил, что Международный суд ООН удовлетворил иск Армении, призвавшей обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Суд постановил, что азербайджанские власти должны принять меры, чтобы люди и транспорт могли свободно проезжать в Нагорный Карабах.

«Самым примитивным примером может быть призыв и требование высшего звена власти Азербайджана, чтобы так называемые экоактивисты открыли Лачинский коридор», — сказал Пашинян.

Премьер-министр страны добавил, что в случае отсутствия видимых действий со стороны Баку по открытию единственной дороги в Нагорный Карабах должны быть международные последствия для Азербайджана.

Напомним, 12 декабря 2022 жители Азербайджана заблокировали Лачинский коридор. Вышедшие на дорогу активисты заявляют, что они хотят добиться прекращения «незаконной» добычи природных ресурсов в Карабахе, который они читают азербайджанской территорией.