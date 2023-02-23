Минск, , 12:15 — REGNUM Достижение мира на Украине всё ещё продолжает оставаться возможным, и наиболее быстрым путём для этого является спецоперация Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации. Об этом 23 февраля написал председатель высшего совета партии «Единая Россия», посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов в статье для «Российской газеты».

Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов © Антон Новодережкин/ТАСС

«Так возможен ли мир на Украине? Даже несмотря на все упущенные ранее возможности, безусловно, да. Но сегодня скорейший путь к его достижению — это проводимая Россией специальная военная операция», — указал он.

Также Грызлов отметил, что до того момента, пока украинские власти «черпают легитимность» не из своей страны, а из-за рубежа, Украина так и будет продолжать находиться в порочном круге от «майдана» до «майдана».

При этом председатель высшего совета партии «Единая Россия» уточнил, что начавшиеся 28 февраля 2022 года в Белоруссии мирные переговоры между Москвой и Киевом были сорваны кураторами последнего из стран Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал германского федерального канцлера Олафа Шольца к смелым решениям и выходу за «красные линии».