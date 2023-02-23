Донецк, , 12:05 — REGNUM Мэр Донецка Алексей Кулемзин в четверг, 23 февраля, сообщил об обстреле центра города со стороны Вооруженных сил Украины.

Последствия обстрела Донецка Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Центр Донецка под обстрелом нацистов! Подробности уточняем. Берегите себя. Постарайтесь меньше находиться на улице!» — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.

Отмечается, что система противовоздушной обороны в Донбассе работает в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что ВСУ в четверг дважды обстреляли Горловку в ДНР из артиллерийских установок. Всего было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм и пять снарядов калибра 122 мм.

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