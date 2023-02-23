В Донецке сообщили об обстреле центра города со стороны ВСУ
Донецк, 23 февраля 2023, 12:05 — REGNUM Мэр Донецка Алексей Кулемзин в четверг, 23 февраля, сообщил об обстреле центра города со стороны Вооруженных сил Украины.
«Центр Донецка под обстрелом нацистов! Подробности уточняем. Берегите себя. Постарайтесь меньше находиться на улице!» — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Отмечается, что система противовоздушной обороны в Донбассе работает в усиленном режиме.
Ранее сообщалось, что ВСУ в четверг дважды обстреляли Горловку в ДНР из артиллерийских установок. Всего было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм и пять снарядов калибра 122 мм.
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