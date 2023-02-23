Донецк, 23 февраля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в четверг, 23 февраля, сообщил об обстреле центра города со стороны Вооруженных сил Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«Центр Донецка под обстрелом нацистов! Подробности уточняем. Берегите себя. Постарайтесь меньше находиться на улице!» — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.

Отмечается, что система противовоздушной обороны в Донбассе работает в усиленном режиме.