Одесса, Украина, , 12:03 — REGNUM Взрыв прогремел в центре Одессы, сообщает 23 февраля Klymenko Time.

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Канал публикует фотографию, сделанную местным жителем: на снимке виден поднимающийся дым на фоне домов.

Также, по некоторым данным, «пожар и взрыв не связаны» между собой. «Причина пока неизвестна, — сообщает телеграм-канал. — Тревоги в регионе нет».

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