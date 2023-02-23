На Украине заявили о взрыве в центре Одессы
Одесса, Украина, 23 февраля 2023, 12:03 — REGNUM Взрыв прогремел в центре Одессы, сообщает 23 февраля Klymenko Time.
Канал публикует фотографию, сделанную местным жителем: на снимке виден поднимающийся дым на фоне домов.
Также, по некоторым данным, «пожар и взрыв не связаны» между собой. «Причина пока неизвестна, — сообщает телеграм-канал. — Тревоги в регионе нет».
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