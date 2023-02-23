Анкара, 23 февраля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени стоимость аренды и приобретения недвижимости в Турции на фоне недавно произошедших в стране сильных землетрясений может увеличиться ещё больше. Об этом 23 февраля сообщает газета Dunia со ссылкой на экспертов в сфере недвижимости.

Zuma\TASS Землетрясение в Турции

По мнению специалистов, в первую очередь это может коснуться больших турецких городов, таких как Стамбул, Измир и Анкара.

При этом эксперты считают факторами такого роста цен массовый переезд жителей Турции из пострадавших от подземных толчков районов и отсутствие контроля властей за ситуацией на рынке недвижимости.

Специалисты предложили в качестве одной из мер для разрешения этой проблемы контроль над повышением платы за аренду жилья, чтобы с арендующих не запрашивали «немыслимые суммы».

Кроме того, эксперты назвали одним из шагов для реализации такой инициативы создание национальной карты стоимости аренды жилья по каждой из 81 турецких провинций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество жертв разрушительных землетрясений в Турции на сегодняшний день составляет 43 556 человек.