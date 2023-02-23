Москва, , 11:59 — REGNUM В июле планируется завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части Крымского моста. Об этом 23 февраля заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Железнодорожная часть Крымского моста © Минобороны РФ/ТАСС

По словам вице-премьера РФ, сейчас идёт сборка конструктивных элементов и подготовка для их монтажа. В работе задействованы 305 человек и 32 единицы техники.

«Весь необходимый объем металлоконструкций — а это 524 тонны — поставлен, и больше половины пролетных строений уже собрано», — уточнил Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения.