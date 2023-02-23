Киев, , 11:54 — REGNUM К смелым решениям и выходу за «красные линии» призвал германского федерального канцлера Олафа Шольца бывший украинский посол Андрея Мельника, пишет Welt.

Андрей Мельник © dpa/picture-alliance/ТАСС

«Ожидаем дальнейших смелых решений, прежде всего, поставок истребителей», — заявил Мельник.

Оценивая политику Берлина в отношении военной помощи Киеву, он сказал, что немцы, объявив о своём решении поставлять вооружения Украине, уже совершили «эпохальное нарушение табу». Тем более что Шольц объявил о нём «через два дня после начала конфликта».

Однако, по мнению Мельника, реализация этого решения Шольца «сильно запаздывает», не слишком напоминая «стратегическое продвижение». Скорее это «зигзагообразный курс со многими откатами», сетует украинский дипломат.

Напомним, Германия пока не поставляет Киеву военные самолёты, несмотря на просьбы и требования со стороны украинских властей. При этом Киеву обещаны немецкие танки.

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