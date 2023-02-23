Пилот потерпевшего крушение в Белгородской области военного самолёта Су-25 погиб

Белгород, , 11:48 — REGNUM Пилот потерпевшего крушение во время возвращения на аэродром базирования на территории Белгородской области штурмовика Су-25 погиб. Об этом 23 февраля сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Штурмовик Су-25 «Грач» © Юрий Смитюк/ТАСС

«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолёт Су-25 ВКС России. Лётчик погиб», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Также указывается, что крушение самолёта произошло в безлюдной местности и на земле в результате его падения ничего не разрушено.

Кроме того, уточняется, что, согласно предварительным данным, причиной авиакатастрофы является техническая неисправность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пилот упавшего в Белгородской области военного самолёта Су-25 катапультировался.