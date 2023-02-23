Москва, 23 февраля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки выявлен 14 721 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Для сравнения: днём ранее в стране было зарегистрировано 13 954 случая заражения.

«По состоянию на 23 февраля 2023 года в России за сутки госпитализировано 1632 человека, на 9,3% меньше по сравнению с 22 февраля», ― говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

При этом из медучреждений выписаны 15 028 человек, на 2,5% меньше, чем сутками ранее.

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Также за последние 24 часа подтверждено 37 летальных исходов от последствий коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что во Всемирной организации здравоохранения собираются предпринимать дальнейшие попытки расследования причин появления вируса SARS-CoV-2 — до тех пор, пока эта работа не увенчается успехом.