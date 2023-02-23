Мишустин поздравил российских военнослужащих с Днем защитника Отечества
Москва, 23 февраля 2023, 11:47 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин отметил мужество и стойкость российских военнослужащих. Соответствующая телеграмма опубликована в четверг, 23 февраля, на сайте правительства.
«Мы чтим сынов Отчизны, исполняющих свой воинский долг и защищающих национальные интересы государства. Мужество, единство, стойкость российских солдат и офицеров — образец настоящего патриотизма», — заявил премьер.
Также Мишустин призвал граждан делать всё необходимое во имя развития и укрепления Отечества.
Ранее временно исполняющие обязанности глав Луганской и Донецкой Народных Республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин поздравили российских военных с праздником 23 Февраля.