Москва, 23 февраля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин отметил мужество и стойкость российских военнослужащих. Соответствующая телеграмма опубликована в четверг, 23 февраля, на сайте правительства.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин

«Мы чтим сынов Отчизны, исполняющих свой воинский долг и защищающих национальные интересы государства. Мужество, единство, стойкость российских солдат и офицеров — образец настоящего патриотизма», — заявил премьер.

Также Мишустин призвал граждан делать всё необходимое во имя развития и укрепления Отечества.

Ранее временно исполняющие обязанности глав Луганской и Донецкой Народных Республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин поздравили российских военных с праздником 23 Февраля.