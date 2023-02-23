Симферополь, , 11:44 — REGNUM Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения по всем полосам раньше намеченного срока. Об этом 23 февраля заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

«Крымский мост полностью открыт <…> на 39 дней раньше срока», — говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в результате столкновения трёх легковых автомобилей на Крымском мосту погибли люди. Из-за ДТП движение автотранспорта на Крымском мосту полностью приостановили.