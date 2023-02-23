Донецк, 23 февраля, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины на данный момент стремятся закрепиться на тех же позициях, на которых пытались основаться солдаты Третьего рейха в 1943 году.

Михаил Терещенко/ТАСС Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

«Фашисты, когда их отсюда изгоняли, останавливались и пытались закрепиться на тех же рубежах, что сейчас украинские неонацисты делают», — отметил Пушилин в эфире Первого канала 23 февраля.

Также Пушилин добавил, что видит множество параллелей, проводимых между освобождением Донбасса в 1943 году и специальной военной операцией.

Ранее Леонид Пасечник [врио главы ЛНР — ред.] и Денис Пушилин поздравили российских военных с Днем защитника Отечества.