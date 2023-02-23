Мадрид, , 11:35 — REGNUM Военные западных стран не будут отправлены на Украину для участия в конфликте. Об этом в интервью агентству EFE заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Отвечая на вопрос о том, может ли эскалация конфликта привести к вмешательству военных ЕС, Альбарес был категоричен. По его словам, таких решений не планируется.

«Ни при каком сценарии ни со стороны правительства Испании, ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО не предполагается присутствие на Украине ни испанских, ни европейских, ни натовских солдат, и это должно быть предельно ясным», ― подчеркнул глава внешнеполитического ведомства королевства.

Альбарес также указал, что вся военная техника, поставляемая Украине, является «оборонительной, для защиты её целостности и суверенитета, для защиты её демократии и для защиты миллионов беззащитных гражданских лиц».

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«Мы все едины в том, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется», ― указал министр, добавив, что европейские страны без колебаний отправят необходимую военную технику Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что силы НАТО не будут отправлены на Украину — этого не хотят страны — члены военного блока. Он подчеркнул, что на Украине, несмотря на проводимую Россией спецоперацию по демилитаризации страны, «не должно быть ни самолётов НАТО, ни натовских сухопутных сил».