Берлин, , 11:35 — REGNUM После взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» вся доля (15,5%) Wintershall Dea в операторе этих трубопроводов списана германской компанией, сообщили 23 февраля в её пресс-службе.

Офис Wintershall Dea в городе Кассель. Германия © Swen Pförtner/Global Look Press

Такое решение компанией было принято в связи со сложившейся «геополитической ситуацией», поскольку оказалось невозможным «предсказать временные рамки и затраты на стабилизацию и восстановление газотранспортной инфраструктуры».

Комментируя это решение, глава Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что нецелесообразно дальше работать в России. «Нет никакого ожидания в надежде на улучшение. Мы покидаем Россию, — заявил Мерен. — Эта глава нашей истории закрыта».

Так что «Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции», сообщает компания. По её данным, по итогам минувшего года, её чистый убыток составил €4,8 млрд, причём €4,5 млрд убытка вызвано списанием и выходом из активов в России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине января Wintershall Dea объявила о планах уйти из России.

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