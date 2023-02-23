Антананариву, , 11:35 — REGNUM В результате прохождения тропического циклона «Фредди» по территории Мадагаскара вечером 22 февраля погибли не менее пяти человек. Об этом 23 февраля сообщает южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на данные Национального бюро по противодействию рискам и стихийным бедствиям Мадагаскара.

Циклон «Фредди» обрушился на восточное побережье Мадагаскара Цитата из видео: «Мощный циклон «Фредди» разносит Мадагаскар, тысячи людей эвакуированы»

Также указывается, что указывается, что в результате разгула стихии 16,7 тыс. человек пострадали и получили повреждения 4,5 тыс. домов, из числа которых 2,3 тыс. домов были затоплены.

Циклон «Фредди» обрушился на восточное побережье Мадагаскара около городов Мананджари и Манакара, расположенных южнее столицы островного государства — Антананариву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ранее стало известно, что Общее число погибших от последствий тропического циклона в бразильском штате Сан-Паулу увеличилось до 52 человек.