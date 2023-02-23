В МИД РФ рассказали о переговорах о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС
Энергодар, Запорожская область, 23 февраля 2023, 11:30 — REGNUM Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин рассказал о ходе переговоров о создании безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.
«Диалог по ЗАЭС развивается непросто, но его главная цель определена — сделать всё необходимое, чтобы предотвратить украинские атаки на станцию и не допустить аварийной ситуации», — рассказал дипломат в интервью ТАСС 23 февраля.
Также Галузин отметил, что переговоры с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о создании безопасной зоны продолжаются.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД России прокомментировал ситуацию с ротацией миссии МАГАТЭ на ЗАЭС