Энергодар, Запорожская область, 23 февраля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин рассказал о ходе переговоров о создании безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Диалог по ЗАЭС развивается непросто, но его главная цель определена — сделать всё необходимое, чтобы предотвратить украинские атаки на станцию и не допустить аварийной ситуации», — рассказал дипломат в интервью ТАСС 23 февраля.

Также Галузин отметил, что переговоры с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о создании безопасной зоны продолжаются.