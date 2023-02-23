Пилот упавшего на территории Белгородской области самолёта Су-25 катапультировался

Белгород, , 11:23 — REGNUM Пилот упавшего в Белгородской области военного самолёта Су-25 катапультировался. Об этом 23 февраля рассказали в силовых структурах.

Авиация РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Самолёт потерпел аварию на окраине села. Пилот успел катапультироваться. Его состояние выясняется», — приводит слова представителя силовых структур ТАСС.

Кроме того, он уточнил, после падения на землю самолёт загорелся и в данный момент, по предварительной информации, также в результате этого горит хозяйственная постройка.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе региона произошло падение самолёта Минобороны РФ.