Белгород, 23 февраля, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Пилот упавшего в Белгородской области военного самолёта Су-25 катапультировался. Об этом 23 февраля рассказали в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация РФ

«Самолёт потерпел аварию на окраине села. Пилот успел катапультироваться. Его состояние выясняется», — приводит слова представителя силовых структур ТАСС.

Кроме того, он уточнил, после падения на землю самолёт загорелся и в данный момент, по предварительной информации, также в результате этого горит хозяйственная постройка.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе региона произошло падение самолёта Минобороны РФ.