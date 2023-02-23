Красноярск, , 11:16 — REGNUM В Красноярске ликвидировали пожар на складе холодильников, сообщили 23 февраля в региональном главке МЧС.

Пожар на складе ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Согласно полученной информации, огонь удалось ликвидировать в 09:32 по московскому времени.

«Погибших и пострадавших нет», — уточнили в главке.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел 22 февраля на складе с продукцией завода холодильников «Бирюса». Из горящего здания эвакуировали 10 человек. В борьбе с пожаром в общей сложности участвовали 123 человека и 43 единицы техники.