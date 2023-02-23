Москва, , 11:14 — REGNUM Сегодня от каждого гражданина России требуется стремление отстаивать её безопасность и независимость наперекор любым угрозам, заявил 23 февраля зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Самоотверженное служение Родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать её безопасность и независимость наперекор любым угрозам — главное, что наше время требует от каждого гражданина России», — отмечает Медведев.

Поздравляя сограждан с Днём защитника Отечества, Медведев отметил, что сегодня, «как и много лет назад, мы даём решительный отпор враждебным силам, возродившемуся нацизму». Он поблагодарил тех, кто сражается на передовой и своим трудом приближает победу.

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