Москва, 23 февраля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Украинская певица SOYANA (настоящее имя Яна Соломко) в преддверии Дня защитника Отечества выпустила новую патриотическую песню «ННН», в которой поддержала участников специальной военной операции по денацификации Украины.

Цитата из клипа «SOYANA — ННН» Певица SOYANA

В клипе, стоя у монументальных фигур «Героям-панфиловцам», певица обращается к образу героев, которые напоминают ей о мужестве и героизме мужчин. Исполнительница верит в победу российских военных, а также в то, что «за нами правда, а правда ― это сила».

«С победой, знаю, ты вернёшься домой», ― поёт SOYANA, обращаясь к возлюбленному, исполняющему свой долг перед Родиной.

Музыкальная композиция написана совместно с украинским продюсером Юрием Бардашем. Как заявил сам Бардаш, своей задачей он видит создание проектов на основе богатейшей русскоязычной культуры.

«Мы живём в такое время, когда нужно выбирать, кто ты и с кем ты. Время, когда мужчины защищают свою землю с оружием в руках. В песне SOYANA сделала свой выбор и живёт в соответствии с ним, всё это сошлось», — рассказал Бардаш, слова которого приводят «Аргументы и факты».

Цитата из клипа «SOYANA — ННН» Советские войны-освободители

SOYANA добавила, что в её новой песне «сосредоточена боль и мольба множества женщин», таких же как и она, чьи мужья и любимые находятся вдали от дома, выполняя свой долг.

Напомним, и исполнительница, и продюсер построили успешную карьеру на Украине. Однако они были вынуждены покинуть свою родную страну из-за несогласия с политикой киевских властей и обосноваться в России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бежавший из России актёр Алексей Панин принял участие в концерте в Испании в поддержку ВСУ, на котором выступал украинский артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки.

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