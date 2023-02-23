В МИД РФ ценят отказ Бразилии поставлять военную технику Киеву
Москва, 23 февраля 2023, 11:08 — REGNUM Россия ценит позицию Бразилии, которая не намерена поставлять Киеву военную технику. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Хотел бы отметить, что в России ценят сбалансированную позицию Бразилии», — сказал Галузин.
Дипломат также отметил, что при этом видно, насколько сильное давление оказывается на Бразилию со стороны США.
«Такая суверенная позиция заслуживает уважения», — добавил Галузин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна не намерена передавать третьим странам оружие и боеприпасы, которые впоследствии могут быть использованы в конфликте на Украине.