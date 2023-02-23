Свыше 80% жителей России положительно оценили послание Путина Федеральному собранию — опрос

Москва, , 11:00 — REGNUM Положительную оценку посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию дали свыше 80% жителей России. Это следует из обнародованных 23 февраля результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Уточняется, что в исследовании, проведённом 21 февраля в десяти российских городах, принимали участие 129 совершеннолетних жителей РФ.

«45% респондентов оценили свое впечатление от послания как полностью положительное, 36% — скорее положительное. В общей сложности 81% участников опроса дали позитивные оценки (в 2019 году — 66%, 2020-м — 76%, 2021-м — 72%)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что негативно оценили выступление российского лидера 11% респондентов и ещё 8% участников опроса заявили, что им всё равно, или затруднились дать свою оценку. При этом 82% опрошенных назвали интересным послание президента Федеральному собранию и 78% респондентов уверены, что российский лидер говорил честно и искренне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник президента США по национальной безопасности в период нахождения у власти Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн написал, что страны Запада давно делают попытки разрушить те ценности, которые поддерживает и продвигает президент России Владимир Путин.