Москва, 23 февраля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Министерство энергетики Белоруссии в четверг, 23 февраля, подписало с Газпромом протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа сроком до 2025 года, сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставки газа

«Подписан протокол между Газпромом и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь и уровне наценки на природный газ…» — говорится в сообщении.

Отмечается, что подписанный протокол рассчитан на период с 2023 по 2025 год.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о планах выхода компании на новые рынки.