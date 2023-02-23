Москва, 23 февраля, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Тяжёлым случаем назвал автор статьи для РИА Новости «Женщина с деньгами и энтузиазмом зовет демократию в наступление» Дмитрий Косырев призыв главы USAID Саманты Пауэр к переходу демократии «в наступление».

Yevhen Kotenko/Global Look Press Глава USAID Саманта Пауэр

Косырев напомнил о том, что такое USAID (Агентство по международному развитию): спецназ Росгвардии недавно обнаружил в ЛНР методички для работы активистов этой организации на Украине. Работа по этим методичкам нацелена на дискредитацию России в глазах местных жителей и пропаганду ЛГБТ.

Как указывает автор, Пауэр считает, что с начала 2022 года «авторитариям всего мира нанесён тяжёлый удар», Россия «терпит перманентное поражение на Украине, Китай не в лучшем положении». Поэтому демократия якобы поднимает голову. Мировые рейтинги лидеров «авторитарных» государств «упали на 10%».

Косырев назвал эти заявления и подобную политику в целом псевдонаукой и промыванием мозгов.

«А с другой стороны — как же иначе. Если вы объясняете своим активистам и прочим сторонникам, что ваше дело катится под откос уже третье десятилетие, они ведь могут и огорчиться, — отметил автор статьи. — Они должны знать, что побеждают. Особенно с момента прихода к власти [президента США] Джозефа Робинетта Байдена».

Также он указал на слова Пауэр о том, что пора положить конец ситуации, когда «как только где-то в мире приходит к власти очередной американский мальчик (или девочка), как в этой стране начинаются экономический обвал и обнищание». Ведь так разрушается, по её словам, «авторитет демократии», в выгодном свете выглядят такие политики, как Дональд Трамп.

Чтобы «не повторять ошибок», Косырев предложил Пауэр «сразу давать приведённому к власти своему человеку очень много денег, и всё наладится». Тем более что USAID располагает бюджетом в $30 млрд.