Самара, , 10:47 — REGNUM В Самарской области в результате столкновения трех транспортных средств, включая маршрутный автобус, погибли пять человек. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили ГИБДД региона.

ДТП в Самарской области ГИБДД Самарской области

«Сегодня около 09:20 по местному времени в Нефтегорском районе на 83-м км автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе маршрутного автобуса», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что среди пяти погибших есть один ребенок. Шесть человек, получивших ранения, находятся без сознания.

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