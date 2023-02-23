Кишинёв, , 10:46 — REGNUM Жителей Молдавии призвали сохранять спокойствие после сообщений о возможной провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Приднестровье. Об этом говорится в сообщении властей, опубликованном в телеграм-канале.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова», — говорится в сообщении.

Власти Молдавии подчеркивают, что в случае угрозы для страны общество немедленно будет проинформировано.

Напомним, 23 февраля Минобороны РФ в официальном телеграм-канале сообщило, что в ближайшее время ВСУ готовят вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики. По имеющейся информации, участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.