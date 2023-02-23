Донецк, 23 февраля, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины утром 23 февраля дважды обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Александр Река/ТАСС СЦКК

Отмечается, что обстрелы Горловки со стороны киевских войск были зафиксированы в 08:40 (совпадает с мск) и в 09:35 и в ходе них по городу было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм и пять снарядов калибра 122 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в результате обстрелов территорий Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины погиб один человек.