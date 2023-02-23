Москва, , 10:39 — REGNUM Возможность организации встречи министров иностранных дел России, Ирана, Турции и Сирии в настоящее время прорабатывается. Об этом 23 февраля заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Флаги России, Ирана и Турции mil.ru

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Дипломат в интервью РИА Новости напомнил, что в конце декабря 2022 года в Москве состоялась встреча министров обороны России, Сирии и Турции. Теперь пожелание подключиться к переговорному процессу выразил также Иран.

«С учётом характера отношений, связывающих Тегеран с Дамаском с одной стороны, и Анкарой ― с другой, а также региональной роли Ирана, его конструктивного участия в «астанинском формате» […] мы поддержали такую постановку вопроса», ― подчеркнул замглавы МИД России.

По его словам, общая цель ― урегулирование ситуации вокруг Сирии и стабилизация обстановки в Ближневосточном регионе в целом.

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Он добавил, что сейчас прорабатываются модальности организации четырёхсторонней встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара допускает подключение Ирана к переговорам между Россией, Турцией и Сирией. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров назвал логичным участие Ирана в новых контактах по урегулированию между Сирией и Турцией.