Пасечник и Пушилин поздравили военных с Днём защитника Отечества
Донецк, 23 февраля 2023, 10:33 — REGNUM Руководители ЛНР и ДНР поздравили жителей республик с Днём защитника Отечества. Поздравления опубликованы в официальных телеграм-каналах.
Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что сегодня 23 февраля имеет особенное значение.
Он пожелал сил и здоровья всем, кто приближает победу. «Скорейшего победного мира!» — говорится в поздравительном обращении Пушилина.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник, поздравляя военных и ветеранов, заявил:
Он подчеркнул, что в ходе спецоперации военные «доблестно освобождают исконно русскую землю, громя ненавистного врага». Он пожелал крепкого здоровья, успехов в службе и скорейшего достижения победного мира всем защитникам России.
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