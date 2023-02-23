Донецк, , 10:33 — REGNUM Руководители ЛНР и ДНР поздравили жителей республик с Днём защитника Отечества. Поздравления опубликованы в официальных телеграм-каналах.

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник Дарья Драй © ИА REGNUM

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что сегодня 23 февраля имеет особенное значение.

«Лучшие сыновья Донбасса в составе Российской армии бьются за родную землю, за будущее нашей большой страны, за наше право на жизнь».

Он пожелал сил и здоровья всем, кто приближает победу. «Скорейшего победного мира!» — говорится в поздравительном обращении Пушилина.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник, поздравляя военных и ветеранов, заявил:

«В дни, когда Донбасс сотрясали обстрелы противника, тысячи мужчин и женщин не раздумывая встали на оборону Отчизны».

Он подчеркнул, что в ходе спецоперации военные «доблестно освобождают исконно русскую землю, громя ненавистного врага». Он пожелал крепкого здоровья, успехов в службе и скорейшего достижения победного мира всем защитникам России.

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