Эр-Рияд, , 10:29 — REGNUM Саудовская Аравия выразила готовность оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса, если об этом поступит официальный запрос. Об этом корреспонденту РИА Новости заявил руководитель Центра гуманитарной помощи имени короля Салмана Абдулла бин Абдулазиз аль-Рабиа на полях третьего Риядского международного гуманитарного форума.

Местные жители готовят еду во дворе жилого дома. Донбасс © Станислав Красильников/ТАСС

«Пока мы получали запрос от <… > Украины, но не получали из Донбасса», — ответил руководитель саудовского центра гуманитарной помощи, выразив готовность помогать и жителям Донбасса.

По его словам, Украина просит в настоящее время одеяла, обогреватели, водоочистительные установки. Пока Саудовская Аравия собирает всё необходимое.