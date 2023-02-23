Москва, 23 февраля, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Объединённые Арабские Эмираты готовы содействовать в решении проблем, связанных с кризисом на Украине. Об этом 23 февраля заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Александр Щербак/POOL/РИА Новости Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов

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Дипломат в беседе с РИА Новости отметил, что власти ОАЭ продолжают занимать сдержанную позицию по нынешней ситуации на Украине.

«Руководство ОАЭ сохраняет последовательную и взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, демонстрируя постоянную готовность оказывать всемерное содействие в решении комплекса проблем, связанных с украинским кризисом», ― сказал замглавы МИД России.

По его словам, Абу-Даби сохраняет неизменный настрой на усиление дружественных связей и укрепление делового сотрудничества с Россией.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассмотрит роль посредника в украинском кризисе, если об этом его попросят обе конфликтующие стороны и США. Также готовность стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине выразили Венгрия и Ватикан.