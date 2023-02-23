Российские космонавты с МКС поздравили с 23 февраля защитников Отечества
Москва, 23 февраля 2023, 10:25 — REGNUM С 23 февраля поздравили всех защитников Отечества с борта Международной космической станции (МКС) российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Видеозапись их поздравления 23 февраля приводит пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».
«Уважаемые наши соотечественники, все, кто служит в рядах Вооружённых сил Российской Федерации, дорогие ветераны! Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения всех желаний. Вы — настоящие герои! С праздником!», — заявила Кикина.
В свою очередь, Прокопьев указал, что в данный момент сотни тысяч граждан России, иногда рискуя жизнью, несут службу для того, чтобы все остальные жители нашей страны могли спокойно жить и работать. При этом он подчеркнул, что российские космонавты бесконечно гордятся отвагой, самоотверженностью, уверенностью и силой защитников Отечества.
Также космонавт Петелин уточнил, что с 23 февраля принято поздравлять выбравших для себя в жизни путём служение Родине, и защиту её рубежей и интересов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Россия гордится доблестными защитниками Отечества.