Российские космонавты поздравили с 23 февраля всех защитников Отечества с борта МКС

Москва, , 10:25 — REGNUM С 23 февраля поздравили всех защитников Отечества с борта Международной космической станции (МКС) российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Видеозапись их поздравления 23 февраля приводит пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Члены основного экипажа МКС, космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Анна Кикина (слева направо) © Максим Богодвид/РИА Новости

«Уважаемые наши соотечественники, все, кто служит в рядах Вооружённых сил Российской Федерации, дорогие ветераны! Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения всех желаний. Вы — настоящие герои! С праздником!», — заявила Кикина.

В свою очередь, Прокопьев указал, что в данный момент сотни тысяч граждан России, иногда рискуя жизнью, несут службу для того, чтобы все остальные жители нашей страны могли спокойно жить и работать. При этом он подчеркнул, что российские космонавты бесконечно гордятся отвагой, самоотверженностью, уверенностью и силой защитников Отечества.

Также космонавт Петелин уточнил, что с 23 февраля принято поздравлять выбравших для себя в жизни путём служение Родине, и защиту её рубежей и интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Россия гордится доблестными защитниками Отечества.