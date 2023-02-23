Москва, 23 февраля, 2023, 10:25 — ИА Регнум. С 23 Февраля поздравили всех защитников Отечества с борта Международной космической станции (МКС) российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Видеозапись их поздравления 23 февраля приводит пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Максим Богодвид/РИА Новости Члены основного экипажа МКС, космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Анна Кикина (слева направо)

«Уважаемые наши соотечественники, все, кто служит в рядах Вооружённых сил Российской Федерации, дорогие ветераны! Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения всех желаний. Вы настоящие герои! С праздником!» — заявила Кикина.

В свою очередь, Прокопьев указал, что в данный момент сотни тысяч граждан России, иногда рискуя жизнью, несут службу для того, чтобы все остальные жители нашей страны могли спокойно жить и работать. При этом он подчеркнул, что российские космонавты бесконечно гордятся отвагой, самоотверженностью, уверенностью и силой защитников Отечества.

Также космонавт Петелин уточнил, что с 23 Февраля принято поздравлять выбравших для себя в жизни путь служения Родине и защиту её рубежей и интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Россия гордится доблестными защитниками Отечества.