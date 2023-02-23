В Британии заявили, что решение Путина по ДСНВ будет определять ближайшее десятилетие

Лондон, , 10:16 — REGNUM В течение ближайшего десятилетия баланс в мире изменится после решения президента России Владимира Путина о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Такое мнение 23 февраля высказал журналист Эндрю Марр в эфире британской радиостанции LBC.

Владимир Путин © Mikhail Metzel/ Kremlin Pool/Global Look Press

«Россия может вернуться к договоренностям о ядерном вооружении и не будет увеличивать свой ядерный арсенал, но мы находимся только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире», — сказал он.

Также Марр отметил, что, по его словам, ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заверил его, что российская сторона ни при каких условиях не намерена применять ядерное оружие в конфликте на территории Украины.

При этом журналист указал, что считает визит недавний президента США Джо Байдена в Киев провокационным шагом.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля официальный представитель минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Россия ранее уведомила американскую сторону о своих планах по проведению испытаний межконтинентальной баллистической ракеты.