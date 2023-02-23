Москва, 23 февраля, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Россия гордится доблестными защитниками Отечества. Об этом в поздравлении москвичам — ветеранам, военнослужащим, участникам специальной военной операции на Украине по случаю Дня защитника Отечества заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Александр Щербак/ТАСС Мэр Москвы Сергей Собянин

Читайте также: Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества

«Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник обретает особый смысл в наши дни, когда российские Вооружённые силы сражаются за безопасность и суверенитет нашей страны», ― подчеркнул мэр.

Он добавил, что военнослужащие, добровольцы и мобилизованные граждане, проявляя мужество и героизм, несут мир жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее по теме: Путин назвал защитником Отечества весь российский народ

«Мы гордимся вами, доблестные защитники Отчизны», ― написал мэр российской столицы, пожелав военнослужащим бодрости духа, новых сил и успешного выполнения боевых задач.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля на стадионе «Лужники» в Москве состоялся митинг-концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. Выступивший на мероприятии президент России Владимир Путин заявил, что каждый, кто сегодня поддерживает российских военных, участвующих в спецоперации, в известной степени также является защитником Отечества.