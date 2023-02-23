Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Президент США Джо Байден считает, что вопрос о приостановке участия России в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно решить, передает ABC News.

Джо Байден © IMAGO/ DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

«Я уверен в том, что мы в состоянии решить это», — заявил Байден в интервью телеканалу.

Ранее американский лидер также заявил, что приостановку Россией участия в ДСНВ нельзя рассматривать как признак подготовки к применению ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о приостановке участия России в ДСНВ принял президент РФ. Об этом решении глава государства объявил во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля. На следующий день Совет Федерации единогласно одобрил закон о приостановлении участия России в ДСНВ.