Киев, , 10:10 — REGNUM Начался визит испанского премьер-министра Педро Санчеса в Киев, 23 февраля сообщает «Общественное».

Премьер-министр Испании Педро Санчес © A. PÃ©Rez Meca/Global Look Press

Украинское издание уточняет, что Санчес собирается «посетить Ирпень и Бучу «. Кроме того, у него запланирована встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Прибывшего в Киев Санчеса встретил Евгений Перебийнис — заместитель украинского министра иностранных дел.

Напомним, у Зеленского в феврале состоялся ряд встреч с руководством стран — членов НАТО. Он просил помочь с оружием и часть его запросов пообещали удовлетворить.

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