Киев, 23 февраля, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Начался визит испанского премьер-министра Педро Санчеса в Киев, 23 февраля сообщает «Общественное».

A. PÃ©Rez Meca/Global Look Press Премьер-министр Испании Педро Санчес

Украинское издание уточняет, что Санчес собирается «посетить Ирпень и Бучу». Кроме того, у него запланирована встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Прибывшего в Киев Санчеса встретил Евгений Перебийнис — заместитель украинского министра иностранных дел.

Напомним, у Зеленского в феврале состоялся ряд встреч с руководством стран — членов НАТО. Он просил помочь с оружием, и часть его запросов пообещали удовлетворить.