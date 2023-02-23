В Киев прибыл премьер-министр Испании
Киев, 23 февраля, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Начался визит испанского премьер-министра Педро Санчеса в Киев, 23 февраля сообщает «Общественное».
A. PÃ©Rez Meca/Global Look Press
Премьер-министр Испании Педро Санчес
Украинское издание уточняет, что Санчес собирается «посетить Ирпень и Бучу». Кроме того, у него запланирована встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Прибывшего в Киев Санчеса встретил Евгений Перебийнис — заместитель украинского министра иностранных дел.
Напомним, у Зеленского в феврале состоялся ряд встреч с руководством стран — членов НАТО. Он просил помочь с оружием, и часть его запросов пообещали удовлетворить.