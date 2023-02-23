Берлин, 23 февраля, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Расходы Германии на поддержку Украины в конфликте с Россией к концу 2023 года могут превысить 160 миллиардов долларов, или 4% ВВП. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил глава Торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан.

IMAGO/Global Look Press Глава Торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан

«Украинский конфликт в течение данного года будет стоить ФРГ 160 миллиардов евро. Можно сказать, что данная цифра составляет 4% от ВВП страны», — приводит слова Адриана агентство Reuters.

По словам немца, из-за прямой связи промышленности с большей частью экономики Германии падение ВВП на душу населения составит не менее 2 тысяч евро.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал главу министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок за антироссийские высказывания.