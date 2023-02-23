В Красноярском крае из-за схода лавины перекрыта автомобильная дорога

Красноярск, , 10:04 — REGNUM Из-за схода лавины автомобильная дорога Курагино — Черемшанка в Курагинском районе Красноярского края была перекрыта. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба районная администрация.

Лавина Scientif38

«На автодороге Курагино — Черемшанка, районе Иктажа произошел сход снежных масс. Проезд закрыт», — говорится в сообщении.

Курагинский район является горным, на его территории находятся Саяны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля стало известно, что на границе с Грузией скопилось более 1500 машин из-за закрытия проезда по Военно-Грузинской дороге. Причиной остановки движения стали сложные погодные условия, вызванные снегопадами и угрозой схода лавин.