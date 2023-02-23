Москва, 23 февраля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Важно избежать дублирования и конкуренции в посреднических усилиях при урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией, заявил 23 февраля заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

Антон Новодережкин/ТАСС Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин

Любые инициативы, которые могли бы помочь в урегулировании отношений между двумя закавказскими республиками, можно только приветствовать.

За основу Москва берёт трёхсторонние договорённости по разблокировке транспортных и экономических связей между республиками и по делимитации границы, отмечает российский дипломат в интервью ТАСС.

«Главное — избежать дублирования и конкуренции предпринимаемых посреднических усилий, добиться их синергии», — заявил Галузин.

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Это касается и посреднической инициативы президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси, ведь Египет — крупная и влиятельная страна, подчёркивает Галузин.