В проливе Босфор из-за сильного тумана приостановлено движение судов

Анкара, , 09:58 — REGNUM В данный момент в проливе Босфор из-за сильного тумана временно закрыто движение судов в обе стороны. Об этом 23 февраля сообщает Управление береговой охраны Турции.

Туман над Босфором © EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС

Также указывается, что по этой же причине был отменён ряд рейсов паромов в Стамбуле, через который проходит Босфор, которые являются частью городского транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января стало известно, что уже скоро станет возможным доставлять грузы по Каспийскому морю из порта города Туркменбаши в Туркмении в порты Астрахани и Махачкалы.