Пролив Босфор из-за тумана временно закрыли для прохождения судов
Анкара, 23 февраля 2023, 09:58 — REGNUM В данный момент в проливе Босфор из-за сильного тумана временно закрыто движение судов в обе стороны. Об этом 23 февраля сообщает Управление береговой охраны Турции.
Также указывается, что по этой же причине был отменён ряд рейсов паромов в Стамбуле, через который проходит Босфор, которые являются частью городского транспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 января стало известно, что уже скоро станет возможным доставлять грузы по Каспийскому морю из порта города Туркменбаши в Туркмении в порты Астрахани и Махачкалы.