Анкара, 23 февраля, 2023, 09:58 — ИА Регнум. В данный момент в проливе Босфор из-за сильного тумана временно закрыто движение судов в обе стороны. Об этом 23 февраля сообщает Управление береговой охраны Турции.

EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС Туман над Босфором

Указывается, что по этой же причине в Стамбуле, через который проходит Босфор, были отмены некоторые рейсы паромов, являющиеся частью городского транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января стало известно, что уже скоро станет возможным доставлять грузы по Каспийскому морю из порта города Туркменбаши в Туркмении в порты Астрахани и Махачкалы.