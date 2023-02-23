Душанбе, , 09:43 — REGNUM После землетрясением, произошедшего 23 февраля утром на территории Таджики, зарегистрировали пять афтершоков силой до 4,7 баллов по шкале Рихтера.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня утром на территории Таджикистана произошло землетрясение, вслед за которым последовало 5 афтершоков», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте сейсмологического института Таджикистана.

Отмечается, что пятый афтершок силой 4,7 балла произошел в 54 километрах от поселка Мургаба в Восточном Таджикистане.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений на юго-востоке Турции превысило 43,5 тысячи человек.

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