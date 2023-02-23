Душанбе, 23 февраля, 2023, 09:43 — ИА Регнум. После землетрясения, произошедшего 23 февраля утром на территории Таджикистана, зарегистрировали пять афтершоков силой до 4,7 балла по шкале Рихтера.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«Сегодня утром на территории Таджикистана произошло землетрясение, вслед за которым последовало пять афтершоков», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте сейсмологического института Таджикистана.

Отмечается, что пятый афтершок силой 4,7 балла произошел в 54 километрах от поселка Мургаба в Восточном Таджикистане.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений на юго-востоке Турции превысило 43,5 тысячи человек.