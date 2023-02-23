Будапешт, 23 февраля, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Своими политическими противниками всех поддерживающих разрешение конфликта на Украине военным способом, включая администрацию Соединённых Штатов и руководителей Европейского союза, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил об этом 22 февраля в ходе встречи с депутатами от правящей партийной коалиции перед весенней сессией парламента, его слова приводит газета Magyar Nemzet.

Lian Yi/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Уточняется, что глава венгерского правительства в ходе встречи заметил, что в республике стартует новый политический сезон и во время него партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и её партнёры христианские демократы будут бороться с «провоенными международными группами интересов».

Также Орбан указал, что в эти группы входят «выступающие за войну администрация [президента США Джо] Байдена, брюссельские бюрократы, а также левые партии», получавшие финансирование от Вашингтона.

Кроме того, премьер-министр Венгрии назвал ещё одной группой сторонников продолжения конфликта на территории Украины «международных спекулянтов, которые хотят нажиться во время войны», так как, по его данным, по итогам 2022 года прибыль мировой нефтегазовой промышленности должна вырасти с $500 млрд до $834 млрд.

При этом он намекнул, что также в результате военных действий вырастут прибыли венгерских энергетических компаний, коммерческих банков и фармацевтических предприятий.

«Мы не будем сидеть сложа руки и наблюдать за получением сверхприбыли, мы возьмем её и вернём народу», — подчеркнул Орбан.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал провокатором главу МИД Словакии Растислава Качера, нецензурно оскорбившего венгерского премьер-министра Виктора Орбана.